Шевяков Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.2005
Дочь: Шевякова Виктория Максимовна
Мать ребёнка: Шевякова-Сидельникова Ирина Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевяков Евгений Максимович
Мать ребёнка: Шевякова-Сидельникова Ирина Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно