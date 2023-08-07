Шевяков Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевяков Максим

Шевяков Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.2005

Дочь: Шевякова Виктория Максимовна

Мать ребёнка: Шевякова-Сидельникова Ирина Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевяков Евгений Максимович

Мать ребёнка: Шевякова-Сидельникова Ирина Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевякова-Сидельникова Ирина Евгеньевна