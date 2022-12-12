Малова (Емелина) Фекла Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малова (Емелина) Фекла Васильева

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.09.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

1850 г.р.

Муж

Вычислено 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1871

Отец: Емелин Василий Алексеев

Мать: Емелина Марина Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
20.09.1871
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: тогож села крестьянин Василий Козьмин Глухин и онагож села крестьянская девица Пераскева Павлова Большова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1889

Муж: Малов Иван Васильев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху - села Новой Рачейки крестьяне Стефан Платонов Слепаков и Иван Тимофеев Тихонов; по невесте - села Новой Рачейки крестьяне Петр Макаров Емелин и Евдоким Васильев Большов | Казанск... Показать все
Смерть
Неизвестно
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