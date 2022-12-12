Малова (Емелина) Фекла Васильева
Место рождения
Дата рождения17.09.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1871
Отец: Емелин Василий Алексеев
Мать: Емелина Марина Васильева
Крещение
20.09.1871
воспреемники: тогож села крестьянин Василий Козьмин Глухин и онагож села крестьянская девица Пераскева Павлова Большова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1889
Муж: Малов Иван Васильев
поручители по жениху - села Новой Рачейки крестьяне Стефан Платонов Слепаков и Иван Тимофеев Тихонов; по невесте - села Новой Рачейки крестьяне Петр Макаров Емелин и Евдоким Васильев Большов | Казанск... Показать все
Смерть
Неизвестно