Антоненко (Белокур) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко (Белокур) Екатерина Яковлевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

14.11.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1883 ст.

Отец: Белокур Яков Исидорович

Мать: Белокур Параскева Денисовна

Кровное, Сумська область
Крещение
15.11.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
01.11.1905 ст.

Сын: Белокур (яковлев) Дамиан Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQL-Y?i=754&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
26.05.1906 ст.

Муж: Антоненко Яков Герасимович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SF26?i=101&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.06.1907 ст.

Сын: Антоненко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Антоненко Яков Герасимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJ9D?i=802&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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