Антоненко (Белокур) Екатерина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения14.11.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1883 ст.
Крещение
15.11.1883 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
01.11.1905 ст.
Сын: Белокур (яковлев) Дамиан Яковлевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQL-Y?i=754&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
26.05.1906 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SF26?i=101&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.06.1907 ст.
Отец ребёнка: Антоненко Яков Герасимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJ9D?i=802&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно