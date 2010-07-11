Силаев Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1941
Дата смерти11.07.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1967
Мать ребёнка: Силаева Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
31.03.1973
Дочь: Медведева Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Силаева Валентина Васильевна
Елец, город Елец, Липецкая область
Смерть
11.07.2010