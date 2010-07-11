Силаев Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силаев Борис Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1941

Дата смерти

11.07.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

УК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1967

Сын: Силаев Юрий Борисович

Мать ребёнка: Силаева Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
31.03.1973

Дочь: Медведева Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Силаева Валентина Васильевна

Елец, город Елец, Липецкая область
Смерть
11.07.2010