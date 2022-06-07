Дружинин Михаил Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДружинин Михаил Анатольевич

Дружинин Михаил Анатольевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.2022

Сын: Дружинин Максим Михайлович

Мать ребёнка: Дружинина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дружинин Мирон Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дружинина Мария

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close