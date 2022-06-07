Дружинин Михаил Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.2022
Сын: Дружинин Максим Михайлович
Мать ребёнка: Дружинина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дружинин Мирон Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дружинина Мария