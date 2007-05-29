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Тамурко Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.2007

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.2007

Отец: Тамурко Андрей Алексеевич

Мать: Шарапова Надежда Владимировна