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Тамурко Иван Андреевич
Тамурко Иван Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.05.2007
Пол
Мужской
Отец
Тамурко Андрей Алексеевич
1979 г.р.
Мать
Шарапова Надежда Владимировна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.2007
Отец:
Тамурко Андрей Алексеевич
Мать:
Шарапова Надежда Владимировна
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