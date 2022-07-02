Бочаров Александр Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1961
Дата смерти02.07.2022
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1961
Отец: Бочаров Виталий Петрович
Мать: Бочарова Зоя
Рождение ребёнка
08.12.1982
Сын: Бочаров Алексей Александрович
Мать ребёнка: Бочарова - Василенко Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
07.08.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бочарова - Василенко Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.2022