Бочаров Александр Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочаров Александр Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1961

Дата смерти

02.07.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1961

Отец: Бочаров Виталий Петрович

Мать: Бочарова Зоя

Рождение ребёнка
08.12.1982

Сын: Бочаров Алексей Александрович

Мать ребёнка: Бочарова - Василенко Лидия Васильевна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.08.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочарова - Василенко Лидия Васильевна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочарова - Василенко Лидия Васильевна

Смерть
02.07.2022
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