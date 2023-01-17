Краснобаева Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснобаева Агриппина Ивановна

Краснобаева Агриппина Ивановна

avatar

Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.09.1906 ст.

Дочь: Краснобаева Зинаида

Отец ребёнка: не указан

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Незаконнорожденная. Восприемники: деревни Захарьино крестьянский сын Павел Иванов Краснобаев и крестьянка Евгения Петрова Чебенина.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close