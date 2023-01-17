Краснобаева Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1906 ст.
Дочь: Краснобаева Зинаида
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденная. Восприемники: деревни Захарьино крестьянский сын Павел Иванов Краснобаев и крестьянка Евгения Петрова Чебенина.
Смерть
Неизвестно