Матрона Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Яков Васильевич

Отец ребёнка: Василий Герасимович

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Захар Васильевич

Отец ребёнка: Василий Герасимович

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ефросиния Васильевна

Отец ребёнка: Василий Герасимович

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Агафия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Герасимович

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кондрат Васильевич

Отец ребёнка: Василий Герасимович

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Герасимович

Смерть
Неизвестно
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