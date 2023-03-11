Матрона Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Яков Васильевич
Отец ребёнка: Василий Герасимович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Захар Васильевич
Отец ребёнка: Василий Герасимович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ефросиния Васильевна
Отец ребёнка: Василий Герасимович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Агафия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Герасимович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кондрат Васильевич
Отец ребёнка: Василий Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Герасимович
Смерть
Неизвестно