Гарифуллин Радик
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1981
Дочь: Гарифуллина Альмира Радиковна
Мать ребёнка: Гарифуллина Диляра Рифатовна
Рождение ребёнка
25.05.1988
Сын: Гарифуллин Тимур Радикович
Мать ребёнка: Гарифуллина Диляра Рифатовна
Бракосочетание
Неизвестно