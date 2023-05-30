Гарифуллин Радик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарифуллин Радик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1981

Дочь: Гарифуллина Альмира Радиковна

Мать ребёнка: Гарифуллина Диляра Рифатовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.05.1988

Сын: Гарифуллин Тимур Радикович

Мать ребёнка: Гарифуллина Диляра Рифатовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарифуллина Диляра Рифатовна