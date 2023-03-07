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(Гужова) Татьяна
(Гужова) Татьяна
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Место рождения
Чапаевск
, Чапаевск, Самарская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гужов Александр Иванович
1928 г.р.
Мать
Жена Гужова Александра Ивановича
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Гужов Александр Иванович
Мать:
Жена Гужова Александра Ивановича
Чапаевск
, Чапаевск, Самарская область
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