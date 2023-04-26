Евдокимова (Яромчик) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Яромчик) Вера Васильевна

Место рождения

Гродно, Беларусь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яромчик Василий

Мать: София

Гродно, Беларусь
Рождение ребёнка
12.01.1924

Дочь: Тарасова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Родионович

Рождение ребёнка
12.01.1924

Сын: Евдокимов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Иван Родионович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно