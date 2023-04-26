Евдокимова (Яромчик) Вера Васильевна
Место рожденияГродно, Беларусь
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яромчик Василий
Мать: София
Гродно, Беларусь
Рождение ребёнка
12.01.1924
Дочь: Тарасова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Евдокимов Иван Родионович
Рождение ребёнка
12.01.1924
Сын: Евдокимов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Евдокимов Иван Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно