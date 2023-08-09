Шерварли (Цыбик) Анастасия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерварли (Цыбик) Анастасия Ильинична

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Цыбик Илья Николаевич

Мать: Цыбик Ирина Анастасовна /Христофоровна/

Бракосочетание
14.07.1880

Муж: Шерварли Киприон Петрович

ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1880г.,лист-216,зап.-12
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Евдокия Киприоновна

Отец ребёнка: Шерварли Киприон Петрович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Шерварли Федор Киприонович

Отец ребёнка: Шерварли Киприон Петрович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Екатерина Киприоновна

Отец ребёнка: Шерварли Киприон Петрович

Рождение ребёнка
27.03.1890

Сын: Шерварли Петр Киприонович

Отец ребёнка: Шерварли Киприон Петрович

ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1890г.,лист-54,зап.-19
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Шерварли Антон Киприонович

Отец ребёнка: Шерварли Киприон Петрович

Рождение ребёнка
11.02.1898

Сын: Шерварли Харлампий Киприонович

Отец ребёнка: Шерварли Киприон Петрович

ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1898г.,лист-56,зап.-14
Рождение ребёнка
14.09.1899

Сын: Шерварли Христофор Киприонович

Отец ребёнка: Шерварли Киприон Петрович

ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1899г.,лист-126,зап.-57
Рождение ребёнка
?.10.1899

Дочь: Христина Киприоновна

Отец ребёнка: Шерварли Киприон Петрович

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Шерварли Илья Киприонович

Отец ребёнка: Шерварли Киприон Петрович

Смерть
Неизвестно