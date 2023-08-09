Шерварли (Цыбик) Анастасия Ильинична
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
14.07.1880
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1880г.,лист-216,зап.-12
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Евдокия Киприоновна
Отец ребёнка: Шерварли Киприон Петрович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Шерварли Федор Киприонович
Отец ребёнка: Шерварли Киприон Петрович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Екатерина Киприоновна
Отец ребёнка: Шерварли Киприон Петрович
Рождение ребёнка
27.03.1890
Сын: Шерварли Петр Киприонович
Отец ребёнка: Шерварли Киприон Петрович
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1890г.,лист-54,зап.-19
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Шерварли Антон Киприонович
Отец ребёнка: Шерварли Киприон Петрович
Рождение ребёнка
11.02.1898
Сын: Шерварли Харлампий Киприонович
Отец ребёнка: Шерварли Киприон Петрович
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1898г.,лист-56,зап.-14
Рождение ребёнка
14.09.1899
Сын: Шерварли Христофор Киприонович
Отец ребёнка: Шерварли Киприон Петрович
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1899г.,лист-126,зап.-57
Рождение ребёнка
?.10.1899
Дочь: Христина Киприоновна
Отец ребёнка: Шерварли Киприон Петрович
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Шерварли Илья Киприонович
Отец ребёнка: Шерварли Киприон Петрович
Смерть
Неизвестно