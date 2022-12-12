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Муханов Фотий (Фатей) Иосифович

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Место рождения

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1757 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Муханов Иосиф Яковлевич

Мать: не указана

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Место жительства
С 1804
Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Исповедные ведомости Вознесенской церкви с.Сатино Подольского уезда за 1820 г., за 1829 г. ЦГАМ ф.203 оп.747 д.979, ф.203 оп. 747 д.1148
Бракосочетание
30.05.1821 ст.

Жена: Муханова Пелагея Николаевна

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
ЦГАМ ф.203 о.745 д.1199 с.76
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Муханов Василий Фотиевич

Мать ребёнка: Муханова Пелагея Николаевна

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Исповедные ведомости Вознесенской церкви с.Сатино Подольского уезда за 1829 г. ЦГАМ ф.203 оп. 747 д.1148
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Муханов Иван Фотиевич

Мать ребёнка: Муханова Пелагея Николаевна

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Упоминается в исповедной ведомости Вознесенской церкви с. Сатина Подольского уезда в 1843 г. в возрасте 10 лет наряду со своим младшим братом Иваном ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1451
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Муханов Григорий Фотиевич

Мать ребёнка: Муханова Пелагея Николаевна

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Упоминается в исповедной росписи Вознесенской церкви с. Сатина Подольского уезда в 1843 г. в возрасте 5 лет ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1451 с.429
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Муханов Иван Фотиевич

Мать ребёнка: Муханова Пелагея Николаевна

Немчинова, Красно-Пахорская волость, Подольский уезд
Упоминается в исповедной ведомости Вознесенской церкви с. Сатино Подольского уезда в 1843 г. в возрасте 1 г. ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1451 с.429
Смерть
Неизвестно
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