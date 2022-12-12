Муханов Фотий (Фатей) Иосифович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1804
Отец: Муханов Иосиф Яковлевич
Мать: не указана
Место жительства
С 1804
Исповедные ведомости Вознесенской церкви с.Сатино Подольского уезда за 1820 г., за 1829 г. ЦГАМ ф.203 оп.747 д.979, ф.203 оп. 747 д.1148
Бракосочетание
30.05.1821 ст.
ЦГАМ ф.203 о.745 д.1199 с.76
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Муханова Пелагея Николаевна
Исповедные ведомости Вознесенской церкви с.Сатино Подольского уезда за 1829 г. ЦГАМ ф.203 оп. 747 д.1148
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Муханова Пелагея Николаевна
Упоминается в исповедной ведомости Вознесенской церкви с. Сатина Подольского уезда в 1843 г. в возрасте 10 лет наряду со своим младшим братом Иваном ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1451
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Муханов Григорий Фотиевич
Мать ребёнка: Муханова Пелагея Николаевна
Упоминается в исповедной росписи Вознесенской церкви с. Сатина Подольского уезда в 1843 г. в возрасте 5 лет ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1451 с.429
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Муханова Пелагея Николаевна
Упоминается в исповедной ведомости Вознесенской церкви с. Сатино Подольского уезда в 1843 г. в возрасте 1 г. ЦГАМ ф.203 оп.747 д.1451 с.429
Смерть
Неизвестно