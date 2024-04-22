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Шмурина (Самсонова) Фекла

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Место рождения

Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

14.04.1884

Дата смерти

08.10.1936

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1884

Отец: Самсонов Семён

Мать: Марина Макарова

Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
24.01.1903

Муж: Шмурин Иван

Рождение ребёнка
24.04.1912

Дочь: Елкина, Кетала Шмурина

Отец ребёнка: Шмурин Иван

Рождение ребёнка
04.02.1917

Сын: Николай

Отец ребёнка: Шмурин Иван

Рождение ребёнка
04.09.1922

Дочь: Ласкутина Надежда

Отец ребёнка: Шмурин Иван

Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
08.10.1936
Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Похороны
Неизвестно
Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
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