Шмурина (Самсонова) Фекла
Место рождения
Дата рождения14.04.1884
Дата смерти08.10.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1884
Отец: Самсонов Семён
Мать: Марина Макарова
Бракосочетание
24.01.1903
Муж: Шмурин Иван
Рождение ребёнка
24.04.1912
Дочь: Елкина, Кетала Шмурина
Отец ребёнка: Шмурин Иван
Рождение ребёнка
04.02.1917
Сын: Николай
Отец ребёнка: Шмурин Иван
Рождение ребёнка
04.09.1922
Дочь: Ласкутина Надежда
Отец ребёнка: Шмурин Иван
Смерть
08.10.1936
Похороны
Неизвестно