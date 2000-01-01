Липкань Галина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липкань Галина Егоровна

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Место рождения

с. Козьмодемьяновка, Тамбовский район, Амурская область, Россия

Дата рождения

31.01.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Козьмодемьяновка, Тамбовский район, Амурская область, Россия
Бракосочетание
17.06.1977

Муж: скрыто настройками приватности

г. Благовещенск, Амурская область, Россия
Рождение ребёнка
16.06.1978

Сын: Липкань Константин Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Благовещенск, Амурская область, Россия
Рождение ребёнка
05.09.1985

Сын: Липкань Виктор Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Благовещенск, Амурской области, Россия
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