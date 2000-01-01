Липкань Галина Егоровна
Место рожденияс. Козьмодемьяновка, Тамбовский район, Амурская область, Россия
Дата рождения31.01.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Место
Комментарий
Рождение
31.01.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Козьмодемьяновка, Тамбовский район, Амурская область, Россия
Бракосочетание
17.06.1977
Муж: скрыто настройками приватности
г. Благовещенск, Амурская область, Россия
Рождение ребёнка
16.06.1978
Сын: Липкань Константин Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Благовещенск, Амурская область, Россия
Рождение ребёнка
05.09.1985
Сын: Липкань Виктор Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Благовещенск, Амурской области, Россия