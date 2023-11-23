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Панфиловский Афанасий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Панфиловский Петр Федоров

Мать: Наталья Иоаннова

Панфиловский Афанасий Петрович (1780 — ?) Родился в семье дьякона села Филиппова-Панфилова РомановБорисоглебского уезда Петра Федоровича. Обучался в Ростовском училище. 27 февраля 1798 года определен ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панфиловская Ирина Семенова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Лебедев Евграф Афанасьев

Мать ребёнка: Панфиловская Ирина Семенова

Лебедев Евграф Афанасьевич (1805 — 1880) Родился в семье пономаря села Устье Романов-Борисоглебского уезда Афанасия Панфиловского. По увольнении из среднего отделения семинарии, 3 декабря 1825 года ар... Показать все
Смерть
Неизвестно

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