Панфиловский Афанасий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Панфиловский Петр Федоров
Мать: Наталья Иоаннова
Панфиловский Афанасий Петрович (1780 — ?) Родился в семье дьякона села Филиппова-Панфилова РомановБорисоглебского уезда Петра Федоровича. Обучался в Ростовском училище. 27 февраля 1798 года определен ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Панфиловская Ирина Семенова
Лебедев Евграф Афанасьевич (1805 — 1880) Родился в семье пономаря села Устье Романов-Борисоглебского уезда Афанасия Панфиловского. По увольнении из среднего отделения семинарии, 3 декабря 1825 года ар... Показать все
Смерть
Неизвестно