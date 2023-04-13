(Климова) Домника Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1845
Отец ребёнка: Климов Николай Саввин
Рождение ребёнка
01.03.1850
Отец ребёнка: Климов Николай Саввин
Рождение ребёнка
04.01.1852
Сын: Климов Иван Николаев
Отец ребёнка: Климов Николай Саввин
Смерть
Неизвестно