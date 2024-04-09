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Перфильева Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1906

Дата смерти

19.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев Вячеслав Иванович

Рождение ребёнка
17.07.1925

Сын: Перфильев Николай Вячеславович

Отец ребёнка: Перфильев Вячеслав Иванович

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.04.1929

Дочь: Круглова (Перфильева) Александра Вячеславовна

Отец ребёнка: Перфильев Вячеслав Иванович

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Перфильев Борис Вячеславович

Отец ребёнка: Перфильев Вячеслав Иванович

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.10.1935

Сын: Перфильев Роман Вячеславович

Отец ребёнка: Перфильев Вячеслав Иванович

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.04.1938

Сын: Перфирьев (Перфильев) Владимир Вячеславович

Отец ребёнка: Перфильев Вячеслав Иванович

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.11.1940

Дочь: Андреева (Перфильева) Евгения Вячеславовна

Отец ребёнка: Перфильев Вячеслав Иванович

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
19.05.1991

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