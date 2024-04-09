Перфильева Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1906
Дата смерти19.05.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1925
Сын: Перфильев Николай Вячеславович
Отец ребёнка: Перфильев Вячеслав Иванович
Рождение ребёнка
02.04.1929
Дочь: Круглова (Перфильева) Александра Вячеславовна
Отец ребёнка: Перфильев Вячеслав Иванович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Перфильев Борис Вячеславович
Отец ребёнка: Перфильев Вячеслав Иванович
Рождение ребёнка
13.10.1935
Сын: Перфильев Роман Вячеславович
Отец ребёнка: Перфильев Вячеслав Иванович
Рождение ребёнка
27.04.1938
Сын: Перфирьев (Перфильев) Владимир Вячеславович
Отец ребёнка: Перфильев Вячеслав Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1940
Дочь: Андреева (Перфильева) Евгения Вячеславовна
Отец ребёнка: Перфильев Вячеслав Иванович
Смерть
19.05.1991