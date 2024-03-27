Хусаинов Абдрахман Мулла Габделкави Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинов Абдрахман Мулла Габделкави Улы

Место рождения

д.Малые Ширданы Зеленодольский р-н, РТ

Дата рождения

20.09.1896

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1896

Отец: Хусаинов Габделькави Указной Мулла

Мать: Бадерхаят Нугман Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бареева (Хусаинова) Берра Абдрахмановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1944
Похороны
Неизвестно

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