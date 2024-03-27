Хусаинов Абдрахман Мулла Габделкави Улы
Место рожденияд.Малые Ширданы Зеленодольский р-н, РТ
Дата рождения20.09.1896
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1896
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бареева (Хусаинова) Берра Абдрахмановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1944
Похороны
Неизвестно