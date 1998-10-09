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Орлов Владимир Петрович

Место рождения

Решоты, Нижняя Пойма, Красноярский край, Россия

Дата рождения

14.09.1930

Дата смерти

09.10.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

1905 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1930

Отец: Орлов Петр Петрович

Мать: Орлова (Соколова) Кристина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова (Неронова) Клара Филимоновна

Рождение ребёнка
13.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова (Неронова) Клара Филимоновна

Рождение ребёнка
11.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова (Неронова) Клара Филимоновна

Смерть
09.10.1998
Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Причина смерти: церроз печени

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