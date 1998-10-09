Орлов Владимир Петрович
Место рожденияРешоты, Нижняя Пойма, Красноярский край, Россия
Дата рождения14.09.1930
Дата смерти09.10.1998
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орлова (Неронова) Клара Филимоновна
Рождение ребёнка
11.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орлова (Неронова) Клара Филимоновна
Смерть
09.10.1998
Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Причина смерти: церроз печени