Ушакова Жанна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения22.07.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1966
Рождение ребёнка
22.03.1986
Отец ребёнка: Асламов Сергей Викторович
Рождение ребёнка
06.11.1987
Дочь: Асламова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Асламов Сергей Викторович
Бракосочетание
15.04.1994
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно