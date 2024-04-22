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Ушакова Жанна Григорьевна

Место рождения

Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

22.07.1966

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1966

Отец: Ушаков Григорий Иванович

Мать: Мыльникова Любовь Евгеньевна

Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
22.03.1986

Сын: Асламов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Асламов Сергей Викторович

Рождение ребёнка
06.11.1987

Дочь: Асламова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Асламов Сергей Викторович

Бракосочетание
15.04.1994

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асламов Сергей Викторович

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