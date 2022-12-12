Алексейчук Данила Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.05.1862 ст.
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Жениху 19 лет | Невесте 25 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенюк Анисим Степанович
Мать ребёнка: не указана
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно