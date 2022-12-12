Алексейчук Данила Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексейчук Данила Федорович

Алексейчук Данила Федорович

avatar

Место рождения

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
27.05.1862 ст.

Жена: Алексейчук Зина Николаевна

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Жениху 19 лет | Невесте 25 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенюк Анисим Степанович

Мать ребёнка: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close