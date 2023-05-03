Боровков Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1959
Дочь: Савина Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Боровкова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Боровкова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боровкова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одинцова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Боровкова Анна
Смерть
Неизвестно