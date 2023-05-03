Боровков Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Василий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1959

Дочь: Савина Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Боровкова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Боровкова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровкова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одинцова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Боровкова Анна

Смерть
Неизвестно