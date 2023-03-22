Пёрышкина (-) Евлампия (Олимпиада) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1884 ст.
Рождение ребёнка
1885 ст.
Сын: Пёрышкин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Пёрышкин Яков Савельевич
Рождение ребёнка
20.11.1886 ст.
Дочь: Пёрышкина Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Пёрышкин Яков Савельевич
№-336ж
Рождение ребёнка
19.04.1888 ст.
Дочь: Пёрышкина Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Пёрышкин Яков Савельевич
№-157ж
Рождение ребёнка
21.06.1890 ст.
Дочь: Пёрышкина Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Пёрышкин Яков Савельевич
№-176ж
Смерть
Неизвестно