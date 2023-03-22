Пёрышкина (-) Евлампия (Олимпиада) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пёрышкина (-) Евлампия (Олимпиада) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1884 ст.

Муж: Пёрышкин Яков Савельевич

Рождение ребёнка
1885 ст.

Сын: Пёрышкин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Пёрышкин Яков Савельевич

Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.11.1886 ст.

Дочь: Пёрышкина Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Пёрышкин Яков Савельевич

Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
№-336ж
Рождение ребёнка
19.04.1888 ст.

Дочь: Пёрышкина Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Пёрышкин Яков Савельевич

Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
№-157ж
Рождение ребёнка
21.06.1890 ст.

Дочь: Пёрышкина Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Пёрышкин Яков Савельевич

Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
№-176ж
Смерть
Неизвестно
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