Данилова (Устюгова) Евгения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Устюгова) Евгения Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1931

Дата смерти

17.03.2023

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1931

Отец: Устюгов Степан Петрович

Мать: Устюгова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
29.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Николай Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Николай Сергеевич

Смерть
17.03.2023