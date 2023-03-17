Данилова (Устюгова) Евгения Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1931
Дата смерти17.03.2023
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1931
Отец: Устюгов Степан Петрович
Рождение ребёнка
06.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
29.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилов Николай Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.2023