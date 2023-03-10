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Степан Васильев
Степан Васильев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1762
Дата смерти
1768
Пол
Мужской
Отец
Василий Ефимов
1742 г.р.
Мать
Лукерья Миронова
1743 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец:
Василий Ефимов
Мать:
Лукерья Миронова
Смерть
1768
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