Лямина (Баушкина) Пелагея
Место рождения
Дата рождения03.10.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Лямин Дмитрий Прокопьевич
Отец ребёнка: Лямин Прокопий Егоров
Рождение ребёнка
28.04.1890
Сын: Лямин Афанасий Прокопьевич
Отец ребёнка: Лямин Прокопий Егоров
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Горшенина Аксинья Прокопьевна
Отец ребёнка: Лямин Прокопий Егоров
Рождение ребёнка
29.08.1893
Отец ребёнка: Лямин Прокопий Егоров
Рождение ребёнка
04.01.1896
Отец ребёнка: Лямин Прокопий Егоров
Рождение ребёнка
20.03.1898
Сын: Лямин Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Лямин Прокопий Егоров