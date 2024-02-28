Лямина (Баушкина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямина (Баушкина) Пелагея

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.10.1861

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Сын: Лямин Дмитрий Прокопьевич

Отец ребёнка: Лямин Прокопий Егоров

Рождение ребёнка
28.04.1890

Сын: Лямин Афанасий Прокопьевич

Отец ребёнка: Лямин Прокопий Егоров

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Горшенина Аксинья Прокопьевна

Отец ребёнка: Лямин Прокопий Егоров

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1893

Сын: Лямин Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Лямин Прокопий Егоров

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1896

Сын: Лямин Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Лямин Прокопий Егоров

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1898

Сын: Лямин Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Лямин Прокопий Егоров

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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