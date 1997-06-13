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Самойлов Павел Викторович
Самойлов Павел Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.06.1997
Пол
Мужской
Отец
Самойлов Виктор Стахеевич
1968 г.р.
Мать
Самойлова Елена Васильевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1997
Отец:
Самойлов Виктор Стахеевич
Мать:
Самойлова Елена Васильевна
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