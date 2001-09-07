Старостина (Кузьмина) Людмила Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1937
Дата смерти07.09.2001
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1937
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старостин Андрей Валентинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старостин Евгений Валентинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старостин Виктор Валентинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старостин Сергей Валентинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старостин Александр Валентинович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
07.09.2001