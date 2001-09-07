Старостина (Кузьмина) Людмила Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостина (Кузьмина) Людмила Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1937

Дата смерти

07.09.2001

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1937

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостин Андрей Валентинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостин Евгений Валентинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостин Виктор Валентинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостин Сергей Валентинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостин Александр Валентинович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
07.09.2001
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