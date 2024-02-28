Львов Василий Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львов Василий Львович

Место рождения

Усть-Утяк, Кетовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Утяк, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
26.10.1876

Сын: Львов Кузьма Васильеич

Мать ребёнка: Львовна -- Вера Прокопьевна

в мк по Спирино
Рождение ребёнка
26.11.1876

Сын: Львов Георгий Васильеич

Мать ребёнка: Львовна -- Вера Прокопьевна

в мк пр Спирино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Львовна -- Вера Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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