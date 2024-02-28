Львов Василий Львович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1876
Мать ребёнка: Львовна -- Вера Прокопьевна
в мк по Спирино
Рождение ребёнка
26.11.1876
Мать ребёнка: Львовна -- Вера Прокопьевна
в мк пр Спирино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно