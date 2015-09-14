Афанасьев Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев Юрий Николаевич

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Место рождения

Майна, Майнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.09.1934

Дата смерти

14.09.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
05.09.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Майна, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
С 1934
Майна, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
14.09.2015
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2015
Москва, город федерального значения Москва
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