Афанасьев Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.09.1934
Дата смерти14.09.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1934
Смерть
14.09.2015
Место жительства
По 2015