Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 19.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузанков Дмитрий Федорович

Неелинский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно