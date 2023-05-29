Ахметов Сабиль Махмутович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1973
Дочь: Заможняя Альмира Сабилевна
Мать ребёнка: Ахметова Альфира
Рождение ребёнка
1975
Мать ребёнка: Ахметова Альфира
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Валиахметова Ляйсан Сабилевна
Мать ребёнка: Ахметова Альфира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахметова Альфира
Смерть
2010