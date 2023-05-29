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Ахметов Сабиль Махмутович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахметов-Каримов Махмут Ахматгалиевич

Мать: Ахметова-Каримова Бибифайза Тимерхановна

Рождение ребёнка
21.12.1973

Дочь: Заможняя Альмира Сабилевна

Мать ребёнка: Ахметова Альфира

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1975

Сын: Ахметов Дамир Сабилевич

Мать ребёнка: Ахметова Альфира

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1980

Дочь: Валиахметова Ляйсан Сабилевна

Мать ребёнка: Ахметова Альфира

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахметова Альфира

Смерть
2010
Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан