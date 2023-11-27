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Черных Афанасий Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 01.01.1860

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.01.1860

Отец: Черных Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 01.01.1884

Дочь: Пелагия Афанасьева

Мать ребёнка: Черных Мария Иванова

Рождение ребёнка
19.03.1887

Сын: Черных Павел Афанасьевич

Мать ребёнка: Черных Мария Иванова

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 01.01.1889

Дочь: Ирина Афанасьева

Мать ребёнка: Черных Мария Иванова

Рождение ребёнка
Около 01.01.1891

Сын: Черных Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Черных Мария Иванова

Рождение ребёнка
07.05.1892

Сын: Черных Иоанн Афанасьевич

Мать ребёнка: Черных Мария Иванова

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
26.02.1896

Дочь: Евдокия Афанасьева

Мать ребёнка: Черных Мария Иванова

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.02.1914

Дочь: Анна Афанасьева

Мать ребёнка: Черных Мария Иванова

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Работа или профессия
Неизвестно
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