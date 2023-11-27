Черных Афанасий Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 01.01.1860
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 01.01.1860
Отец: Черных Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 01.01.1884
Дочь: Пелагия Афанасьева
Мать ребёнка: Черных Мария Иванова
Рождение ребёнка
19.03.1887
Мать ребёнка: Черных Мария Иванова
Рождение ребёнка
Около 01.01.1889
Дочь: Ирина Афанасьева
Мать ребёнка: Черных Мария Иванова
Рождение ребёнка
Около 01.01.1891
Сын: Черных Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Черных Мария Иванова
Рождение ребёнка
07.05.1892
Мать ребёнка: Черных Мария Иванова
Рождение ребёнка
26.02.1896
Дочь: Евдокия Афанасьева
Мать ребёнка: Черных Мария Иванова
Рождение ребёнка
13.02.1914
Дочь: Анна Афанасьева
Мать ребёнка: Черных Мария Иванова
Работа или профессия
Неизвестно