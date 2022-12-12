Килейников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килейников Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Килейников Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Рытова Любовь

Мать ребёнка: Килейникова Мария

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Кузнецова Александра

Мать ребёнка: Килейникова Мария

Рождение ребёнка
06.11.1874

Сын: Килейников Михаил

Мать ребёнка: Килейникова Мария

Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ченкова Евдокия

Мать ребёнка: Килейникова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Килейников Иван

Мать ребёнка: Килейникова Мария

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Килейникова Мария

Смерть
Неизвестно
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