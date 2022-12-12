Килейников Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Килейников Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Рытова Любовь
Мать ребёнка: Килейникова Мария
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Кузнецова Александра
Мать ребёнка: Килейникова Мария
Рождение ребёнка
06.11.1874
Сын: Килейников Михаил
Мать ребёнка: Килейникова Мария
Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ченкова Евдокия
Мать ребёнка: Килейникова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Килейников Иван
Мать ребёнка: Килейникова Мария
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Килейникова Мария
Смерть
Неизвестно