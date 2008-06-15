Апрелев Евгений
Место рождения
Дата рождения01.03.1959
Дата смерти15.06.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1959
Отец: не указан
Рождение ребёнка
15.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Котова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Котова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Галина
Смерть
15.06.2008