Апрелев Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апрелев Евгений

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.03.1959

Дата смерти

15.06.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1931 г.р.

Жена

1955 г.р.

Дети

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Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1959

Отец: не указан

Мать: Апрелева Нонна Георгиевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котова Галина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Галина

Смерть
15.06.2008
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