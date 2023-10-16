Вьялкина Ксения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Вьялкин Григорий Евграфович
Отец ребёнка: Вьялкин Евграф Михайлович
Рождение ребёнка
01.10.1874
Дочь: Пелагея Евграфовна
Отец ребёнка: Вьялкин Евграф Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно