Вьялкина Ксения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина Ксения Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Вьялкин Григорий Евграфович

Отец ребёнка: Вьялкин Евграф Михайлович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.10.1874

Дочь: Пелагея Евграфовна

Отец ребёнка: Вьялкин Евграф Михайлович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Евграф Михайлович

Смерть
Неизвестно
Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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