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Сабова Феврония Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабов Филипп Парфенович

Рождение ребёнка
18.01.1825 ст.

Сын: Сабов Емельян Филиппович

Отец ребёнка: Сабов Филипп Парфенович

Адино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Ф.556 Оп. 106 Д. 466 Метрические книги Покровского собора г. Меленки и церквей Меленковского уезда за 1825 год. Образ. 585 у Филиппа Парфенова и жены его Февронии Макаровой родился сын Емельян, молит... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Сабова Матрена Филлиповна

Отец ребёнка: Сабов Филипп Парфенович

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Сабова Ксения Филипповна

Отец ребёнка: Сабов Филипп Парфенович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Сабов Филипп Филиппович

Отец ребёнка: Сабов Филипп Парфенович

Рождение ребёнка
С 1834 по 1836 ст.

Сын: Сабов Зиновий Филиппович

Отец ребёнка: Сабов Филипп Парфенович

Адино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Сабов Роман Филиппович

Отец ребёнка: Сабов Филипп Парфенович

Смерть
Неизвестно

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