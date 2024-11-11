Сабова Феврония Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1825 ст.
Отец ребёнка: Сабов Филипп Парфенович
Ф.556 Оп. 106 Д. 466 Метрические книги Покровского собора г. Меленки и церквей Меленковского уезда за 1825 год. Образ. 585 у Филиппа Парфенова и жены его Февронии Макаровой родился сын Емельян, молит... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Сабова Матрена Филлиповна
Отец ребёнка: Сабов Филипп Парфенович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Сабова Ксения Филипповна
Отец ребёнка: Сабов Филипп Парфенович
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Сабов Филипп Парфенович
Рождение ребёнка
С 1834 по 1836 ст.
Отец ребёнка: Сабов Филипп Парфенович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Сабов Филипп Парфенович
Смерть
Неизвестно