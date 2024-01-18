Багайсков Дмитрий Алексеевич
Место рожденияВолгоградская область, г. Волгоград (Сталинград, Царицын)
Дата рождения1891
Дата смерти16.10.1965
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Волгоградская область, г. Волгоград (Сталинград, Царицын)
Рождение ребёнка
11.01.1921
Дочь: Багайскова Нина (Нонна) Дмитреевна
Мать ребёнка: Багайскова Екатерина Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Волгоградская область, г. Волгоград (Сталинград, Царицын)
Смерть
16.10.1965
Волгоградская область, г. Волгоград (Сталинград, Царицын)
Похороны
Неизвестно
Димитровское ( Центральное кладбище) города Волгограда