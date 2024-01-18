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Багайсков Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Волгоградская область, г. Волгоград (Сталинград, Царицын)

Дата рождения

1891

Дата смерти

16.10.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Багайсков Алексей Федорович

Мать: Багайскова Агафья Ивановна

Волгоградская область, г. Волгоград (Сталинград, Царицын)
Рождение ребёнка
11.01.1921

Дочь: Багайскова Нина (Нонна) Дмитреевна

Мать ребёнка: Багайскова Екатерина Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багайскова Екатерина Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Волгоградская область, г. Волгоград (Сталинград, Царицын)
Смерть
16.10.1965
Волгоградская область, г. Волгоград (Сталинград, Царицын)
Похороны
Неизвестно
Димитровское ( Центральное кладбище) города Волгограда
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