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Климов иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Климов Алексей Спиридонович

Мать: Демидова Евгения Даниловна

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