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Климов иван
Климов иван
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1933
Пол
Мужской
Отец
Климов Алексей Спиридонович
1907 г.р.
Мать
Демидова Евгения Даниловна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец:
Климов Алексей Спиридонович
Мать:
Демидова Евгения Даниловна
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