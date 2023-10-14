Коломыйцева (Бондаревич) Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1966
Дочь: Письменская Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Коломыйцев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богатырева Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Коломыйцев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коломыйцева Ольга Васильена
Отец ребёнка: Коломыйцев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коломыйцев Василий