Коломыйцева (Бондаревич) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломыйцева (Бондаревич) Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бондаревич Василий Иванович

Мать: Бондаревич Ольга Тимофеевна

Рождение ребёнка
13.10.1966

Дочь: Письменская Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Коломыйцев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богатырева Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Коломыйцев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коломыйцева Ольга Васильена

Отец ребёнка: Коломыйцев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коломыйцев Василий

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