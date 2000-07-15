(Трубинская) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трубинская) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.2000

Отец: не указан

Мать: Трубинская Светлана

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