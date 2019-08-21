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Игуминова Ирина Владиславовна
Игуминова Ирина Владиславовна
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Место рождения
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
Дата рождения
21.08.2019
Пол
Женский
Отец
Игуминов Владислав Александрович
1984 г.р.
Мать
Игуминова (Церус) Ольга Юрьевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.2019
Отец:
Игуминов Владислав Александрович
Мать:
Игуминова Ольга Юрьевна
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
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