Шарангович Самуил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарангович Самуил Андреевич

Место рождения

Студеница, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Шарангович Андрей

Мать: не указана

Студеница, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Шарангович Стефан Самуилович

Мать ребёнка: не указана

Студеница, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Шарангович Владислав Самуилович

Мать ребёнка: не указана

Студеница, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Шарангович Адам Самуилович

Мать ребёнка: не указана

Студеница, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Шарангович Томаш Самуилович

Мать ребёнка: не указана

Студеница, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарангович Иван Самуилович

Мать ребёнка: не указана

Студеница, Мядельский район, Минская область
Смерть
1842
Студеница, Мядельский район, Минская область
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