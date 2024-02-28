Шарангович Самуил Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти1842
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Шарангович Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Сын: Шарангович Стефан Самуилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Шарангович Владислав Самуилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Шарангович Адам Самуилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Шарангович Томаш Самуилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарангович Иван Самуилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1842