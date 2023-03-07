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Илья Иванов

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Место рождения

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1791 г.р.

Дети

Около 1809 г.р.
Около 1813 г.р.
1815 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Иван Фёдоров

Мать: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Иван Ильин

Мать ребёнка: Марфа Афанасьева

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Мирон Ильин

Мать ребёнка: Марфа Афанасьева

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Михайла Ильин

Мать ребёнка: Марфа Афанасьева

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Афанасьева

Смерть
1815
Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
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