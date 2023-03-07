Илья Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Иван Фёдоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Иван Ильин
Мать ребёнка: Марфа Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Мирон Ильин
Мать ребёнка: Марфа Афанасьева
Рождение ребёнка
1815
Сын: Михайла Ильин
Мать ребёнка: Марфа Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Афанасьева
Смерть
1815