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Федот Филиппович
Федот Филиппович
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Место рождения
Фалейка
, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Дата рождения
1672
Дата смерти
До 1746
Пол
Мужской
Отец
Филипп
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
NL
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец:
Филипп
Мать: не указана
Фалейка
, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Фалейка
, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
До 1746
Фалейка
, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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