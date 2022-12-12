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Федот Филиппович

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Место рождения

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1672

Дата смерти

До 1746

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: Филипп

Мать: не указана

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
До 1746
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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