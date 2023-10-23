Мельникова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Мельников Федор Корнеевич
Отец ребёнка: Мельников Корней Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.04.1911
Дочь: Давидчук Анна Корнеевна
Отец ребёнка: Мельников Корней Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Корнеевна
Отец ребёнка: Мельников Корней Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Корнеевна
Отец ребёнка: Мельников Корней Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно