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Мельникова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Мельников Федор Корнеевич

Отец ребёнка: Мельников Корней Афанасьевич

Вихолка, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
20.04.1911

Дочь: Давидчук Анна Корнеевна

Отец ребёнка: Мельников Корней Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Корнеевна

Отец ребёнка: Мельников Корней Афанасьевич

Вихолка, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Корнеевна

Отец ребёнка: Мельников Корней Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Корней Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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