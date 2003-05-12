Колбин Кирилл Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбин Кирилл Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.2003

Пол

Мужской

Отец

1975 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.2003

Отец: Колбин Андрей Геннадьевич

Мать: Колбина Людмила Сергеевна

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