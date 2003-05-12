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Колбин Кирилл Андреевич
Колбин Кирилл Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.05.2003
Пол
Мужской
Отец
Колбин Андрей Геннадьевич
1975 г.р.
Мать
Колбина Людмила Сергеевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.2003
Отец:
Колбин Андрей Геннадьевич
Мать:
Колбина Людмила Сергеевна
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