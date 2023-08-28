Ролдугина Параскева Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ролдугина Параскева Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1860 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1879

Дочь: Фекла Дементьева

Отец ребёнка: Ролдугин Дементий Аверьянов

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ролдугин Дементий Аверьянов

Смерть
Неизвестно
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