Ролдугина Параскева Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1879
Дочь: Фекла Дементьева
Отец ребёнка: Ролдугин Дементий Аверьянов
Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно